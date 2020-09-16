النفط يرتفع بسبب العاصفة سالي وانخفاض المخزونات

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الأربعاء إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج نفط وغاز بحري في الولايات المتحدة وأظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة إلى 41.13 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 68 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 38.96 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز البحري الأميركي وأُغلقت موانئ تصدير أمس الثلاثاء في الوقت الذي وصل فيه الإعصار سالي إلى قبالة ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة "تقديرنا الحالي لإجمالي التعطل المرتبط...بسالي ما بين ثلاثة وستة ملايين برميل من النفط على مدى 11 يوما تقريبا".

ومن المرجح أن يقلص ذلك المخزونات على الرغم من أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما يخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 9.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين زادت.

وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات النفط 1.3 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء والتي عادة ما تتعارض مع تقديرات القطاع.

وقالت آي.إن.جي للأبحاث "إذا رأينا رقما مماثلا... للانخفاض الذي أعلنه معهد البترول الأميركي أثناء الليل، فمن المرجح أن يقدم ذلك بعض الدعم الفوري للسوق".