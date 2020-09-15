اعتماد «أدنوك للتوزيع» ضمن موردي محطات «براكة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، عن اعتماد أدنوك للتوزيع كأول شركة محلية لتوفير المنتجات البترولية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي يتم تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبذلك تنضم أدنوك للتوزيع إلى 73 شركة محلية تم اعتمادها من قبل فريق تطوير الأعمال التجارية والصناعية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفريق مراقبة الجودة لدى شركة نواة للطاقة، لتوريد منتجات لمحطات براكة تلتزم بمواصفات الطاقة النووية. وستشمل المنتجات التي ستوردها أدنوك للتوزيع زيوت التشحيم، وسوائل تبريد المحركات ومقاومة الصدأ، والشحوم، والوقود، لتلبي بذلك متطلبات الوقود والتشحيم، الخاصة بالمحركات والآلات الصناعية المُستخدمة في محطات براكة.

وقال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة:«نحرص دوماً على التعاون مع العديد من الشركات المحلية لتعزيز عملياتها الخاصة بضمان الجودة والإنتاج، وتمكينها من المساهمة في دعم مرحلة التشغيل والصيانة لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية».

وأضاف الحمادي: «يتميز قطاع الطاقة النووية بالتزامه بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والمواصفات التقنية، ومن خلال تحديث عملياتها وأنظمتها لتلبية المتطلبات الفريدة لهذا القطاع، تستطيع الشركات المحلية تحقيق فوائد كبيرة وبطرق متعددة، فبالإضافة إلى دعم العمليات التشغيلية في محطات براكة، ستتمكن الشركات المؤهلة من تقديم عطاءات للحصول على عقود في قطاعات أخرى تخضع لمتطلبات دقيقة، سواء داخل دولة الإمارات، أو على مستوى العالم».

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أدنوك للتوزيع: «تحرص أدنوك للتوزيع على تطوير منتجاتها باستمرار، بما في ذلك زيوت التشحيم، لتُلبي الاحتياجات سريعة التغير لكل القطاعات التي نخدمها».