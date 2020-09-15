«القابضة» تطلق يونيون 71 لتقديم فحوصات مخبرية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن إطلاق يونيون 71، وهي شركة إدارة وتشغيل مختبرات طبية جديدة لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارات.

وقالت الشركة في بيان أمس: «تهدف الشركة إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية، وخفض التكاليف على المستوى الوطني والإقليمي، من خلال تسهيل الوصول إلى الفحوصات عالية الجودة، وتوفير الدعم السريري لمتعامليها. ومن أبرز الفوائد التي سيجنيها المرضى، هو الحصول على نتائج فحوصات سريعة وموثوقة تساهم في تعافيهم بشكل أسرع».

وأضافت أن يونيون 71 ستتولى في البداية مسؤولية توفير الخدمات التشخيصية والمخبرية لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أكبر مقدم حكومي للرعاية الصحية في الدولة، والتي ستقدم بتكلفة أقل، نظراً لحجم الفحوصات التي ستجريها الشركة لمستشفيات وعيادات «صحة».

وقال ياب كالكمان، رئيس محافظ استثمارية في «القابضة»: «تواصل «القابضة» المساهمة في مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات، من خلال تقييم الفرص المتاحة لتوسيع استثماراتنا في هذا القطاع، والمساعدة في تعزيز أداء كافة شركات محفظتنا، تماشياً مع رؤيتنا الهادفة إلى توفير أنظمة وعمليات عالمية المستوى، تفيد مجتمعات أبوظبي. من جهته، قال جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: «تشهد «صحة» مسيرة تطويرية لبناء شبكة رعاية صحية مستدامة تلائم القرن الحادي والعشرين».