68 ألف معاملة تسجيل عقاري في بلدية أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 68.685 معاملة مختلفة، وذلك من خلال إدارة التسجيل العقاري في قطاع الأراضي والعقارات، وبلغ عدد المعاملات المنجزة على نظام الأراضي الإلكتروني 33973 معاملة، في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة على منصة الخدمات الرقمية 24377 معاملة.

وحققت عمليات بيع وشراء أرض بأمر المحكمة 40 معاملة، وبيع وشراء وحدة 2460 معاملة، وتسجيل بيع وشراء الأراضي والعقارات 612 معاملة، وتسجيل عقد بيع أرض على المخطط 589 معاملة، وتسجيل عقد بيع وحدة على المخطط 1316 معاملة، بمجموع تداول بلغ 5017 معاملة.

وفي مجال حجم الرهونات العقارية، تم تنفيذ تسجيل الرهن، بمعدل 2517 معاملة، و1182 معاملة تسجيل رهن وحدة، و230 معاملة تعديل الرهن، و503 معاملات تعديل رهن وحدة، 469 معاملة فك الرهن، 417 معاملة فك رهن وحدة، بمجموع 5318 معاملة.

وأفادت البلدية بأنها توفر خدمة لإسعاد المتعاملين تتمثل في «انتقال الموثق» وهي خدمة تمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم الخاصة بالتسجيل العقاري في أماكنهم دون الحاجة لحضورهم إلى أي مقر من مقرات البلدية، وذلك يندرج ضمن مساعي قطاع الأراضي والعقارات للارتقاء بالخدمات، ورفع مستوى رضا المتعاملين حول خدماته، وبالوقت ذاته تنفيذ أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تحفيز وتعزيز السوق العقارية، وتوفير الإمكانات والدعم اللوجستي الذي يساهم في نمو السوق العقارية بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها أبوظبي على الصعد كافة.

وتتضمن خدمة انتقال الموثق لعمليات التداول العقاري بيع وشراء الأراضي والعقارات، وتتم هذه العمليات برسوم مالية ميسّرة، فتكلفة الخدمة المقدمة داخل جزيرة أبوظبي (1.350) درهماً، وخارج جزيرة أبوظبي (3.600) درهم.