سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة أم القيوين

أم القيوين (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

ونص المرسوم رقم 4 لسنة 2020، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم/‏ 1/‏ لسنة 2007، بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، يعاد تشكيل مجلس إدارة الغرفة، ليضم كلاً من:

خلفان أحمد مسفر رئيساً

يوسف خلفان بن طحنون عضواً

عاشة راشد سلطان ليتيم عضواً

عبدالله حميد بن حامد عضواً

على إبراهيم بوهارون عضواً

مريم خليفة بن خلف عضواً

عمار راشد سيف بن بدر العليلي عضواً

أحمد عبيد إبراهيم عضواً

عبدالله سيف الحساوي عضواً

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.