دبي المدينة الأقل بالبصمة الكربونية عالمياً

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 61 للمجلس والذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس.

وحضر الاجتماع، أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، إلى جانب ناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

الموارد المائية

وناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها استعراض الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، والنتائج والإنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة دبي في خفض الانبعاثات الكربونية خلال عام 2019، حيث حلت إمارة دبي في المرتبة الأولى في تقارير شبكة C40 للمدن المستدامة، وتجاوزت النتائج التي تم تحقيقها الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تم تخفيضها بشكل ملحوظ خلال آخر خمس سنوات، تماشياً مع استراتيجية التنمية الخضراء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير:«تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050»، اطلعنا خلال الاجتماع على التقدم المحرز في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تم تخفيض أكثر من 14 مليون طن من الانبعاثات خلال عام 2019، بما يعادل 22%، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، حيث تجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021».

ترشيد الاستهلاك

كما استعرض الاجتماع سير العمل في الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، حيث تتبنى الإمارة نهجاً شاملاً لضمان استدامة موارد المياه، يركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، لتقليل استهلاك المياه بنسبة 30 % بحلول عام 2030.

وقال: «اطلعنا على الإنجاز الرائد، المتمثل بتبوؤ إمارة دبي للمرتبة الأولى في تقارير شبكة C40، والذي يؤكد التزام المؤسسات الحكومية في دبي برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، كما يسلط الضوء على الجهود المنسقة التي بذلتها الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، لوضع خطط استراتيجية طويلة الأجل، تركز على تعزيز التنمية المستدامة».