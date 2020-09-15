«دناتا» توسع عمليات تموين الطائرات في مطار دبلن

دبي (وام)

باشرت دناتا، إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية عالمياً، عملياتها في مرفق التموين الجديد في دبلن، الذي سيضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة أربع مرات، لتصل إلى 40 ألف وجبة يومياً لعملائها من شركات الطيران.

ويخدم مرفق دناتا للتموين، القائم حالياً في دبلن، ست ناقلات جوية، ويشكل استثمارها في مرفق جديد، تأكيداً على التزامها طويل الأجل تجاه أيرلندا وصناعة الطيران المحلية.

وتبلغ مساحة مرفق دناتا الجديد 6300 متر مربع، ويقع في مجمع مطار دبلن بالقرب من المرفق الحالي، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات، بحيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 ألف وجبة يومياً.

وجاء مشروع التوسيع عقب اتفاقية مع الناقلة الوطنية الأيرلندية «إير لينغس»، حيث باتت دناتا توفر لرحلاتها خدمات التموين في 4 مطارات، هي: دبلن، وشانون، وكورك، وبلفاست.

وتتعاون دناتا مع «إير لينغس» وشركائها الآخرين لتلبية الطلب المتغير باستمرار، مع ضمان أعلى معايير السلامة عبر عملياتها، في ظل التحديات العالمية الراهنة.