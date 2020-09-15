«ألف» توقع اتفاقية تعاون مع «روّاد»

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت مجموعة ألف اتفاقية تعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، بهدف دعم روّاد الأعمال والموهوبين المسجلين في «روّاد»، وتهيئة البيئة الملائمة لهم في مشروعها الممشى، من أجل تأسيس مشاريعهم المستقبلية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة «ألف» بتخصيص مساحات إيجارية خاصة لروّاد الأعمال التابعين لمؤسسة «روّاد»، وتقديمها بأسعار تفضيلية، وفق خطط سداد مرنة تصل إلى 12 دفعة، إلى جانب الخصومات على أعمال التهيئة والرسوم الإدارية والتسويقية، وذلك بالإضافة إلى منح فترات سماح قبل البدء بالإيجار.