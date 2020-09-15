العقارات تدعم أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

دعمت عمليات شراء، استهدفت الأسهم العقارية، مؤشرات الأسهم المحلية للتمسك بمكاسبها، حيث واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بارتفاع سهم مجموعة «إعمار العقارية» والشركات التابعة لها، فيما تماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.14%، ليستقر عند مستوى 4508.99 نقطة.

وكانت محصلة التعاملات، أمس، زيادة في القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 1.49 مليار درهم، إلى 318.887 مليار درهم، مقابل انخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 5.4 مليار درهم، إلى 675.652 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين 637.12 مليون درهم، من تداول 443.31 مليون سهم خلال 7194 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 337.347 مليون درهم بعد تداول 101.7 مليون سهم، خلال تنفيذ 1908 صفقات.

وجاء سهم «الدار العقارية» في مقدمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحجم تداولات 28.78 مليون سهم، تلاه «إشراق» بتداول 17.08 مليون سهم، ثم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» بنحو 17.06 مليون سهم، و«منازل العقارية» رابعاً بتداول 6.6 مليون سهم.

وحقق سهم «بنك أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 75 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بقيمة 73.23 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 59.19 مليون درهم، وحقق «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» المركز الرابع بقيمة تداولات 57.8 مليون درهم.

وجاء تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في ظل تراجع أسعار بعض الأسهم النشطة، خاصة في قطاع الإنشاءات والبنوك، حيث تصدر الأسهم المنخفضة، أمس، سهم «ميثاق» بنسبة 4% ليسجل 0.72 درهم، وتلاه «طاقة» بنسبة انخفاض 3.57%، ليغلق عند سعر 1.35%، وتلاه سهم «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 2.14%، مسجلاً 1.37 درهم، ثم «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 1.45%، ليغلق عند سعر 0.75 درهم، في حين انخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.7%، إلى 11.3 درهم.

وفي المقابل، حققت بعض الأسهم ارتفاعات جيدة في سوق العاصمة، ومنها سهم «إشراق» بنسبة 6%، ليغلق عند سعر 0.405 درهم، وصعد سم «العالمية القابضة» بنسبة 1.57% بعد أن أعلنت الشركة عن استحواذ شركة المضاعفة للاستشارات التسويقية (المملوكة لها بنسبة 100%) على حصة من منصة «ييلدمو» الرقمية الأميركية المتخصصة في مجال الدعية الرقمية وتحليلات اهتمامات العملاء، في خطوة تستهدف توسيع استثماراتها الخارجية، وعقد المزيد من الشراكات الدولية.

ورصدت بيانات سوق دبي المالي ارتفاع المؤشر العام بمقدار 10.72 نقطة، إلى مستوى 2293.1 نقطة، نتيجة لارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 9 شركات، واستقرت معدلات التداول في السوق عند نفس مستويات التداول في اليوم السابق، حيث تم التعامل على 341.59 مليون سهم، بقيمة 299.77 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5286 صفقة.

وحقق سهم «إعمار العقارية» أعلى قيمة تداولات في سوق دبي بنحو 48.8 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداول 47.4 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» بقيمة تداول 36.33 مليون سهم، في حين جاء سهم «إن ديجيتال سيرفيس» في الصدارة من حيث حجم التداولات بعدد 71.9 مليون سهم.

ولعب سهم «إعمار العقارية» والشركات التابعة لها دوراً رئيساً في دعم صعود المؤشر العام للسوق، حيث صعد «إعمار العقارية» بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 2.93 درهم، مع توقعات بأن يختبر السهم مستوى 3 دراهم خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين سجل سهم «إعمار مولز» ارتفاعاً لافتاً، في ظل زيادة معدلات التداول، ليحل السهم ثالثاً في قائمة الأسهم النشطة، ويغلق على صعود بنسبة 3.49% عند سعر 1.48 درهم، وانطبق الأمر ذاته على سهم «إعمار للتطوير» الذي ارتفع بنسبة 1.77%.



حظر تداول المطلعين في سوق أبوظبي

يبدأ اليوم، سوق أبوظبي للأوراق المالية، فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة، وقال السوق إن فترة الحظر ستستمر إلى حين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2020.

وأكد سوق أبوظبي، في تعميم أصدره أمس، ضرورة التزام الشركات المدرجة بتزويد إدارة السوق بالتقرير المالي للربع الأول باللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للمادة 63/‏‏‏7 من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تلزم الشركات بالإفصاح باللغتين، منبهاً إلى إمكانية تزويد السوق بالتقرير المالي للربع الثالث من هذا العام، عن طريق استخدام آلية الإفصاح الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية. ووفقاً للتعميم رقم 18 لسنة 2020، فإن الشركات مطالبة بتزويد السوق ببيانات مالية ربع سنوية مراجعة من قبل مدقق حسابات خارجي، خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني، مرفقاً بها تقرير مجلس إدارة الشركة، أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة وفقاً للمتطلبات والخطط التوجيهية، مشيراً إلى أهمية التزام الشركات المدرجة، بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية، وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، والالتزام بالإفصاح إما قبل أو بعد جلسة التداول.