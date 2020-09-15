الجاهزية للمستقبل تعزز صدارة دبي في جذب الاستثمار الأجنبي

دبي (الاتحاد)

أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ورئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا»، أن الجاهزية للمستقبل تدعم فرص النمو والشراكة والابتكار للمستثمرين، وتحافظ على مكتسبات الإمارة، وأبرزها تصدرها لمدن المنطقة على مدار عقد كامل خلال الفترة من 2010 - 2019، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح، الذي نظمته اقتصادية دبي ضمن سلسلة «حوار السوق»، وجاء تحت عنوان: «الجاهزية للاستثمار: مستقبل النمو والشراكة والابتكار«تم خلاله تسليط الضوء على جاهزية بيئة الاستثمار في إمارة دبي، للتعرف على دور المقومات الاستراتيجية للإمارة والأنواع الجديدة من الاستثمار، في تمكين الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو والشراكة والابتكار، في ظل اتجاهات الاستثمار العالمية، ما بعد »كوفيد-19».

وأوضح القرقاوي، أن جائحة كوفيد-19، أظهرت مدى كفاءة وسرعة الخدمات، التي تقدمها حكومة دبي والمناطق الحرة، لتسهيل عملية إنشاء وترخيص مشروعات الاستثمار والشركات في الإمارة، والتي خلقت فرصاً جديدة للاستثمار، تعزز نمو وتوسع أعمال المستثمرين في قطاعات الرعاية الصحية والعمليات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب قطاعات جديدة، مثل الأغذية وتكنولوجيا الزراعة المتقدمة.

وقال: «لا يخفى على مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، مزايا دبي التي تتمتع بها وجعلتها وجهة للاستثمار ومزاولة الأعمال للشركات العالمية والناشئة، وهو ما نطلق عليه المقومات الاستراتيجية، وتشمل البنية التحتية والتشريعية والخدمات العامة والموقع الجغرافي وغيرها من المقومات، التي عززت مكانة دبي العالمية كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة، وكمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، ولكن كما تعلمون فإن الاستثمار في جوهره معني بالمستقبل، ولهذا تواصل إمارة دبي مسيرة تطوير جاهزيتها في كافة المجالات بخطوات واثقة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأضاف القرقاوي: «من هنا تأتي أهمية جاهزية دبي لاستقطاب الاستثمار بأشكاله التقليدية والجديدة، والتي تبلورت في إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات المتخصصة على مدار السنوات الماضية، عززت من جاهزية الإمارة لجذب الاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة».