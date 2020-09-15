«دو» تبيع حصتها في «خزنة داتا سنتر ليمتد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، توقيع اتفاقية بيع حصتها المملوكة بشكل غير مباشر في شركة «خزنة داتا سنتر ليمتد» مقابل 800 مليون درهم، بحسب بيان نشر أمس علي موقع سوق دبي المالي.

وقالت «دو» في البيان: إن شركة «آي آي تي سي إنفستمنت هولدينجز ليمتد» - شركتها التابعة والمالك المباشر للحصة المبيعة- قامت بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة «التكنولوجيا القابضة».

وأضافت الشركة، أن إبرام الصفقة يظل مشروطاً باستكمال الإجراءات المتعارف عليها في الصفقات المشابهة، مؤكدة أن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها لمتابعة تطوير مراكز البيانات، من خلال إما الملكية الكاملة أو الشركات التجارية، حيث سيتيح ذلك لها تسريع نموها في هذا المجال.

وكشفت، أن الصفقة ستؤدي إلى تدفق نقدي بقيمة 800 مليون درهم وصافي أرباح بنحو 521 مليون درهم، منوهة إلى أن ذلك سينعكس على بياناتها المالية في الربع الثالث، إذا تم استكمال الصفقة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020.

وكان مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، قد وافق خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، على بيع حصة الشركة غير مباشرة والبالغة 26% في شركة «خزنة داتا سنتر ليمتد»- بما في ذلك حصتها في قروض المساهمين- إلى شركة «التكنولوجيا القابضة».