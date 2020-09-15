«الإمارات للألمنيوم» تستأنف توظيف الكوادر الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن استئناف توظيف الكوادر الوطنية الشابة في الوظائف الفنية من خلال برنامج التدريب الوطني بعد إيقاف التوظيف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي يوليو الماضي، تم استقبال أول مجموعة من المتدربين الجدد منذ بداية الجائحة حيث تضم المجموعة 21 شاباً مواطناً.

وركزت الإمارات للألمنيوم على توظيف الكوادر الإماراتية وتنمية قدراتهم، حيث ساهم برنامج التدريب الوطني في تنمية المهارات الفنية للشباب المواطنين وتمكينهم من إدارة المهام التشغيلية في المصاهر ومحطات الطاقة التابعة للشركة، فيما يتلقى المنضمون إلى البرنامج تعليماً نظرياً وعملياً من خلال فصول دراسية عبر الإنترنت.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «توظيف وتطوير أفضل المواهب المحلية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز استثماراتنا المستقبلية»، مثنياً على جهود فريق العمل لاستئناف البرامج التدريبية وتوفير فرص العمل للشباب على الرغم من التحديات التي شكلها فيروس «كوفيد-19».