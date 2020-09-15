الذهب يهبط مع تعافي الدولار

تراجع الذهب من أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار، لكن الآمال في سياسة نقدية ميسرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي حدّت من خسائر المعدن الذي يُعد ملاذا آمناً.

وفي الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3 بالمائة إلى 1950.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد في وقت سابق إلى ذروته منذ الثاني من سبتمبر عند 1971.71 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1959.20 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، مما يزيد من تكلفة الذهب على مشتريه من حملة العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون بيان اجتماع مجلس الاحتياطي الذي تُختتم أعماله غداً الأربعاء.