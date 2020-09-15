النفط يهبط وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نتيجة مخاوف بشأن تعاف بطيء للطلب العالمي على الوقود الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا في ظل تحذير من توقعات متشائمة من منتجي النفط الكبار.

ونزل خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 39.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 37.24 دولار للبرميل. وأغلق الخامان على هبوط طفيف أمس.

ولكن الخسائر كانت محدودة بفعل تغطية مراكز مكشوفة قبل اجتماع مهم لمنظمة أوبك وحلفائها، فيما يعرف بأوبك+، هذا الأسبوع لبحث الامتثال لبرنامج طموح لتخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.



