بنك التسويات يحذر من فجوة بين الأسهم والواقع

لندن (رويترز)

قال بنك التسويات الدولية في تقريره الفصلي، أمس الاثنين، إن ثمة فجوة متنامية بين أسواق الأسهم وفئات الأصول بأسواق المال عالية المخاطر الأخرى، وبين واقع الاقتصاد العالمي الذي تضرر بسبب كوفيد-19.

وقال كلاوديو بوريو، مدير الإدارة النقدية والاقتصادية: «استناداً لمؤشرات واسعة النطاق، من السهل ملاحظة تباين كبير بين أسعار الأصول عالية المخاطر والتوقعات الاقتصادية».

وتابع: «لا نعلم حقيقةً، كيف ستسوى تلك المشاكل. ثمة ضبابية شديدة إزاء كيفية تطور الفيروس، وسيكون لذلك أثر هائل على أسواق المال والسياسات بصفة عامة». وارتفعت أسواق الأسهم أكثر من 50 بالمئة منذ انهيارها في شهري فبراير ومارس. وتابع بوريو أن المرحلة الأصعب لأزمة كوفيد قادمة.