3.2 مليون درهم القيمة التقديرية لإعادة تدوير البضائع المقلدة

دبي (وام)

بلغ عدد العلامات التجارية التي تم إعادة تدوير البضائع المقلدة لها خلال العام الجاري 46 علامة تجارية، وشملت عمليات إعادة التدوير نحو 148.7 ألف وحدة من البضائع المقلدة لهذه العلامات التجارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.2 مليون درهم، وفقاً لمدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي يوسف عزير مبارك.

جاء ذلك في لقاء عن بُعد عقدته الإدارة بوساطة تقنية التواصل المرئي مع الهيئات الدبلوماسية لفرنسا وللولايات المتحدة الأميركية تعزيزاً للتعاون في مجال إعادة التدوير البضائع المقلدة للعلامات التجارية المستوردة من البلدين.

وفي اللقاء، قال مبارك، إن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي تحرص على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئات الدبلوماسية لاطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها جمارك دبي لأصحاب العلامات التجارية بهدف تمكينهم من التصدي للبضائع المقلدة، حيث تقدم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لهم خياراً بديلاً عن إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة من خلال تنسيق عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة لتحويلها إلى مواد لا تنافس البضائع الأصلية لأصحاب العلامات التجارية وتكون صديقة للبيئة في الوقت ذاته.

وحضر اللقاء إلى جانب مبارك، محمد بن ناصر مدير قسم حل النزاعات الملكية الفكرية فيما مثل الهيئة الدبلوماسية الفرنسية كلا من رفيق هوناس الملحق الجمركي في القنصلية الفرنسية. وسالي جرجور - مساعد الملحق الجمركي. ومثل الهيئة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأميركية ديلون كلانسي المسؤول الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة في دبي وبيتر ميهرافاري الملحق الأميركي للملكية الفكرية في سفارة الولايات المتحدة في الكويت ومحامي براءات الاختراع في وزارة التجارة الأميركية.