اتفاقية بين «محاكم دبي» و«تنمية الاستثمار»

دبي (وام)

وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لدعم الطموحات الاقتصادية للإمارة بما يتوافق مع خطة دبي 2021.

وقال عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: أدركت محاكم مركز دبي المالي العالمي وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية منازعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية».

من جهته، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار:« يعد النظام القانوني القادر على الارتباط بسلاسة مع الولايات القضائية من حول العالم إحدى المنصات الرئيسة التي دعمت نمو دبي المستمر كمركز لاستقطاب رؤوس مال الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يدرك المستثمرون والشركات العالمية أهمية وجود إطار قانوني متقدم وناضج لحل النزاعات وهو ما ينطبق على الشركات الناشطة عبر الولايات القضائية المتعددة».