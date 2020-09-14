«الاتحاد للطيران» تشارك في تطوير وقود مستدام

أبوظبي (الاتحاد)

حلّقت طائرة «8787-10 دريملاينر»، كجزء من الشراكة بين شركتي «بوينج» و«الاتحاد للطيران، ضمن برنامج ecoDemonstrator من سياتل إلى شمال تشارلستون، في جنوب كارولينا، باستخدام 50 ألف جالون وقود طائرات مستدام مزيج نسبته 50/‏‏50، بهدف تحسين الملاحة الجوية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لتسجل أول رحلة تحلق بأول مزيج يتم إنتاجه تجارياً.

الطراز الأحدث

وحلّقت الطائرة، وهي الطراز الأحدث لدى«الاتحاد للطيران«، والتي كانت تجري الرحلة الاختبارية النهائية في إطار برنامج بوينج 2020ecoDemonstrator، مستخدمة أول مزيج منتج تجارياً بنسبة 50/‏‏50 من وقود الطائرات المستدام والمنتظم، كما استعرضت الرحلة العابرة للقارات طريقة جديدة للتواصل في وقت واحد وتحسين التوجيه بين كل من الطيارين ومراقبي الحركة الجوية ومراكز العمليات التابعة للخطوط الجوية.

ويتم إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) ومزجه بوساطة شركة World Energy، وهي واحدة من أكبر موردي الوقود الحيوي المتطوّرين وأقدمهم في أميركا الشمالية. وتزود الشركة «بوينج» بهذا الوقود بوساطة EPIC Fuels، المزود العالمي لوقود الطائرات والإمدادات والخدمات لمشغلي القواعد الثابتة (FBOs)، إلى جانب شركات الطيران التجارية والمطارات ومشغلي التزود بالوقود الأرضي.

إلى ذلك، قال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: »تستخدم شركة الاتحاد للطيران بالتعاون مع بوينج وشركائنا في وقود الطيران المستدام، شركة World Energy وEPIC، 50 ألف جالون يتضمّن مزيج 50/‏‏50 من وقود الطيران المستدام، علماً أنه أول مزيج يتم إنتاجه تجارياً، وكذلك الحد أقصى من المزيج المسموح به للرحلات التجارية«، معتبراً أن هذه الخطوة غاية في الأهمية في قطاع الطيران، ويمكن أن تكون نقطة تحوّل فيه.

تقنيات واعدة

ويستخدم برنامج بوينج ecoDemonstrator تقنيات واعدة من المختبر ويختبرها في الجوّ، بهدف تعزيز السلامة والاستدامة وتجربة المسافرين، وتستخدم جميع برامج اختبار رحلات الطيران الموجودة ضمن البرنامج الوقود المستدام، من أجل تقليل البصمة البيئية للبرنامج من جهة، وإثبات جدواها للطائرات التجارية التي تحلّق في الوقت الحالي وتلك التي ستحلّق في المستقبل.

من جهتها، قالت شيلا ريميس، نائبة رئيس الاستراتيجية في شركة بوينج للطائرات التجارية: »ساعد معيار الوقود منخفض الكربون في كاليفورنيا في تمكين شركة World Energy من إنتاج كميات كافية من وقود الطيران المستدام على مستوى الطائرات التجارية، وبأسعار تنافسية،

وقال بريان شيرباكو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «World Energy»: «المزيج 50/‏‏50 هو الحد الأقصى الذي يمكن تحقيقه من أجل الحدّ من غازات الاحتباس الحراري، علمًا أنه المعدّل الوحيد المتاح تجارياً لوقود الطائرات في الوقت الحالي».