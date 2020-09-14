«الاتحاد للطيران» تتعاون مع «أم سي آي» لدعم قطاع الفعاليات

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقية مع شركة «أم سي آي الشرق الأوسط»، أحد أكبر منظمي المؤتمرات عالميًا، لتكون الشريك الرسمي لإدارة السفر والوجهات في تنظيم الفعاليات الرئيسة الكبرى خلال عامي 2021 و2022.

وستقوم الاتحاد بتوفير خدمات إدارة السفر ومتحدثين للمؤتمرات التي تنظمها أم سي آي في أبوظبي. وستتيح الاتفاقية الجديدة للعارضين والمتحدثين والزوار إمكانية شراء باقة مؤتمرات متكاملة من الاتحاد للطيران بأسعار خاصة».و قال حارب مبارك المهيري، نائب أول الرئيس لشؤون الوجهات وإدارة أنشطة الترفيه في مجموعة الاتحاد للطيران: «نتطلّع إلى عودة الفعاليات في أبوظبي إلى ما كانت عليه، والعمل مع «أم سي آي» خلال العامين المقبلين بمجرد تخفيف القيود المترتبة عن كوفيد-19»، مضيفا «أبوظبي وجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».من جانبه، قال آجاي بوجواني، المدير الإداري لشركة أم سي آي الشرق الأوسط: «حان الوقت لبذل جهد أكبر لاستقطاب المزيد من الضيوف والجمهور إلى أبوظبي ليختبروا أفضل ما تقدمه العاصمة الإماراتية.