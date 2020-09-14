مدن ياس الترفيهية تحصل على شهادة الأمان

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي على شهادة الأمان Go Safe، من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: « بذل فريقنا جهوداً كبيرةً بالتعاون مع الجهات المختصة، لاعتماد أفضل الإجراءات الوقائية في مدن ومرافق ياس الترفيهية.

وقال سعيد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا القائمة على حصول جميع المنشآت والوجهات السياحية في إمارة أبوظبي على شهادة الأمان Go Safe مع نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم تدقيق أداء جميع المرافق السياحية والمنشآت التجارية، بصورة منتظمة لضمان الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة.