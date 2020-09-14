«الجبيل» تمنح عقد تصميم 16 نموذجاً لفلل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة جزيرة جبيل للاستثمار عن منح عقد لتصميم 16 نموذجاً لفلل ومنازل تاون هاوس ضمن المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات درهم.

وتشمل المخططات أبنية مختلفة، وقطع أراضي مزودة بالخدمات تتراوح مساحتها ما بين 1200 متر مربع و2205 أمتار مربعة، والتي تتماشى مع متطلبات السوق وبالأخص المجتمع الإماراتي.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال بناء هذه المنازل في الربع الأول من عام 2021، والانتهاء منها نهاية عام 2023.

والجدير بالذكر بأن شركة جزيرة جبيل للاستثمار أطلقت في شهر يناير 2020 أعمال البنية التحتية للمشروع بقيمة 400 مليون درهم.

والمتوقع الانتهاء من هذه الأعمال نهاية عام 2021، وبالتالي سيتمكن المستثمرون من استلام قطع الأراضي نهاية العام القادم.

وقال ريتشارد راسل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ليد للتطوير»، شركة إدارة المشاريع التي تتولى مسؤولية تطوير جزيرة الجبيل:«نحن سعداء بتعيين شركتي رامون إستيف استوديو وإيهاف للاستشارات الهندسية لتقديم خدمات الاستشارات الهندسية والتصميم للمرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل الذي شهد انطلاق أعمال البنية التحتية في مرحلته الأولى، ونحن على ثقة من أن المشروع سيوفر وجهة سكنية رائدة تلبي كافة أذواق واحتياجات المستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة فريد من نوعه في أبوظبي، نظراً لما سيتمتع به من تصاميم متميزة».

وتوفر المنطقة الاستثمارية في جزيرة الجبيل قطع أراضٍ جاهزة للبيع وعقارات راقية ومتوسطة التكلفة بالإضافة إلى متاجر التجزئة وغيرها.

ومن جانبه، قال المهندس رامون إستيف: «نحن فخورون بتوقيع شراكتنا مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار».