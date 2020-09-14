«أبوظبي الأول» يعقد شراكة مع «الدار»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، شراكة مع «بروفيس» لإدارة العقارات التابعة لشركة الدار العقارية، بهدف إتاحة الفرصة للعملاء لدفع قيمة الإيجارات المترتبة عليهم، باستخدام البطاقات المصرفية.

وتسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول في مجال المدفوعات، وتتيح في الوقت ذاته لشركة «بروفيس» تقديم أفضل خدمات الدفع للمستأجرين، ضمن العقارات المملوكة لشركة الدار العقارية، باستخدام البطاقات المصرفية.

إلى ذلك، قالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «هذا التعاون سيسهم في دعم التحول الرقمي، ضمن قطاع المدفوعات والخدمات الاستهلاكية. وتأتي الخدمات التي يقدمها البنك في مجال المدفوعات الرقمية، ضمن القطاع العقاري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى هذا التحول، وخاصة مع تنامي توجه المستهلكين نحو الاعتماد على الحلول الإلكترونية في مشترياتهم».

وتعتمد مدفوعات القطاع العقاري في دولة الإمارات على النقد والشيكات بشكل رئيس، ما يلقي الضوء على المزايا التي ستوفرها الخدمة الجديدة للعملاء، والقطاع بشكل عام. ويعمل بنك أبوظبي الأول على تسهيل تطبيق الخدمة عبر تقديم حلول معالجة المدفوعات، عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، على أن تتم إضافة خدمة روابط الدفع الإلكترونية لاحقاً. وتدير «بروفيس» حالياً نحو 13.500 وحدة عقارية و30 مشروعاً إضافياً، وسيعمل البنك على تقديم خدمات الدفع إلى شركة الدار العقارية لتحصيل مبالغ الإيجارات.

من جانبه، قال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «هذه الشراكة تعزز الإمكانات الرقمية للبنك، وتقدم للمستأجرين تجربة أكثر مرونة لسداد المستحقات المترتبة عليهم، ضمن المساعي الرامية إلى التحول الرقمي لتوفير تسهيلات أكثر، بالإضافة إلى الحد من استخدام العملات النقدية».