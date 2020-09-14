«أبوظبي للاستثمار» يستضيف ندوة حول «عقد المساطحة»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مكتب أبوظبي للاستثمار، ندوة افتراضية يوم 23 سبتمبر الجاري، لتسليط الضوء على التحسينات الجديدة التي تم تطبيقها على عقد المساطحة النموذجي، والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين على استكشاف الفرص الاستثمارية طويلة الأمد في إمارة أبوظبي. يشارك في الندوة، كل من محمد حمد الظاهري رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، وجيمي ليفي المستشار العام لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، وعلي عبد الحميد بياسين المستشار القانوني للمكتب.

ويحظى المشاركون على معلومات وافية وقيمة، حول الصيغة الجديدة والمزايا المختلفة لعقد المساطحة، كما سيتعرفون على كيفية تحقيق الاستفادة المثلى من الهيكلية الجديدة لتطوير المشاريع في إمارة أبوظبي.

و قال جيمي ليفي، المستشار العام لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمنح عقد المساطحة المستثمرين والمطورين الحقوق، التي يتطلعون إلى الاستفادة منها عند تطوير وإدارة المشاريع على المدى الطويل في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «انتهى مكتب أبوظبي للاستثمار من إعداد الصيغة الجديدة لعقد المساطحة على الأراضي الحكومية، بهدف إثراء المزايا الذي يوفرها هذا العقد لجميع الأطراف المعنية، ويسرنا التعريف بهذه المزايا لتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية أكبر».