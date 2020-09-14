«دار التكافل» توزع 3.9 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أنجزت شركة «دار التكافل» توزيع 4.9 مليون درهم، على المساهمين، أي ما يُعادل حوالي 3.3% من رأس المال للنصف الأول من العام الجاري، مع الإشارة إلى أن تاريخ إغلاق السجل كان في 6 سبتمبر الجاري. وقال شهاب لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دار التكافل»: «إن قطاع التكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد خلال العقد الماضي نمواً ملحوظاً، يترافق مع ازدياد الوعي بين أفراد المجتمع حول منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تتبع أعلى المعايير الأخلاقية، ما يوفر لعملائنا الحماية وراحة البال».