"العربية للطيران أبوظبي" توسع عملياتها إلى مصر

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي" عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من أبوظبي إلى القاهرة ابتداء من 24 سبتمبر الجاري.

وأشارت العربية للطيران أبوظبي إلى أن تسيير هذه الخدمة الجديدة سيكون بمعدل رحلات يومية مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وتنضم القاهرة إلى شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية في مصر والتي تشمل حالياً رحلات مباشرة تربط أبوظبي بالإسكندرية وسوهاج.

وتمثل القاهرة الوجهة الخامسة للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.