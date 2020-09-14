الذهب يصعد بفعل ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1944.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1953.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء. وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترازينيكا التجارب السريرية.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.3 بالمئة إلى 26.82 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.3 بالمئة إلى 936.91 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.5 بالمئة ليسجل 2309.14 دولار للأوقية.