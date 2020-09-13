«الاتحاد للطيران» تستخدم الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)



تتعاون الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع شركة «ليوميتكس» السنغافورية الناشئة لتقنيات الغذاء، في تجارب للاستفادة من الرؤية الحاسوبية وأدوات تعلّم الآلة، بهدف الحد من الهدر الغذائي على متن الرحلات.

وبموجب الشراكة، ستقوم الاتحاد و«ليوميتكس» بتتبع الوجبات غير المستهلكة على متن الدرجة السياحية لرحلات الاتحاد للطيران، حيث ستستخدم البيانات المجمّعة، لتسليط الضوء على استهلاك الطعام وأنماط الهدر على امتداد شبكة الوجهات، وسيساعد تحليل النتائج في الحد من الهدر الغذائي، وتحسين عمليات تخطيط الوجبات، فضلاً عن الحد من تكاليف العمليات.

إلى ذلك، قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: «بدأنا الاختبارات مع «ليوميتكس» بداية العام، قبل الآثار الكبيرة التي طرأت على قطاع السفر نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19، ومع عودة العمليات التشغيلية تدريجياً، انطلقنا في العمل من حيث توقف المشروع»، مضيفاً: «تلتزم الاتحاد بدفع عجلة الابتكار والاستدامة، وهذا المشروع يدعم جهود الحد من الهدر الغذائي، ويعزز تجارب ضيوفنا، من خلال مساعدتنا في التخطيط الأمثل لعمليات تموين الرحلات».

وسيقوم برنامج «Insight Lite» من «ليوميتكس»، بتتبع وتسجيل الوجبات غير المستهلكة على متن الطائرة لحظة وصولها إلى أرض المطار، ومن خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف إلى الصورة، سيتمكن البرنامج من تحديد أنواع وكميات الوجبات غير المستهلكة، استناداً إلى التصميم الخاص بغلاف الوجبة، من دون الحاجة إلى التدخل اليدوي.

وبدوره، تحدّث راينر لوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليوميتكس، قائلاً: «تكمن أهمية معالجة الهدر الغذائي في الفرص الكبيرة، التي يوفرها للشركات التي تنتج وتقدّم الطعام، في الحد من التكاليف، فضلاً عن ضرورته للحفاظ على موارد البيئة، ويسرّنا العمل مع الاتحاد للطيران، ومساعدتها على تحقيق هذا الهدف».

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران، أحد الموقعين على أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة، وتدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بالوفاء بالهدف العالمي، المتمثل في الحد من الهدر والخسائر الغذائية.