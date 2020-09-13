إغلاق مطعم ومخالفة منشأة تجارية في دبي

دبي (الاتحاد)

أكدت اقتصادية دبي أن فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أغلقت يوم أمس مطعماً في منطقة بلو واترز، وذلك بالتعاون مع سياحة دبي، بسبب عدم التزامه بالتدابير الاحترازية.

كما تمت مخالفة منشأة تجارية داخل أحد مراكز التسوق، بسبب عدم لبس الكمامات من جانب الموظفين. بالإضافة إلى تنبيه 4 منشآت أخرى، لضرورة وضع الملصقات الأرضية للتباعد الجسدي بشكل كاف وواضح.

كما أوضحت اقتصادية دبي أن عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس، بلغ 518 منشأة، منوهة إلى ضرورة التزام الجميع بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، وذلك للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.