اعتماد مؤشر نضج البيانات الحكومية

دبي (الاتحاد)

اعتمدت حكومة دولة الإمارات تطبيق مؤشر نضج البيانات الحكومية، معياراً لقياس جودة البيانات الإحصائية في الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية، بهدف تعزيز جودة البيانات الحكومية، واستدامة تبادلها بين منتجي البيانات والجهات الإحصائية الوطنية في الدولة وحوكمتها، وفي إطار التحديث الدوري لمنظومة مؤشرات الممكنات الحكومية التي يتم قياسها على مستوى الجهات الاتحادية.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: أنَّ «اعتماد مؤشر نضج البيانات الحكومية، قيمة مضافة للجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لضمان توفير البيانات الحكومية، بصورة تتفق مع المعايير الموحّدة والمنهجيات ومعايير الجودة المعتمدة عالمياً، لصناع القرار لأغراض التخطيط وتطوير السياسات وتحسين التشريعات، ما يسهم في تلبية مؤشرات الأجندة الوطنية ومؤشرات تقارير التنافسية العالمية، ويعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية».

من جهته، أكد خالد الهرمودي، المدير التنفيذي للأداء الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، أن توفير بيانات ذات جودة عالية يساعد الجهات الحكومية على تعزيز كفاءة العمل وتحسين مستوى الأداء، ويمكّن الحكومة من دعم قراراتها، بناء على بيانات ونتائج متكاملة، ضمن منظومة مؤشرات الممكنات الحكومية التي يتم متابعة أدائها على مستوى الجهات الاتحادية. وقال: إن مؤشر نضج البيانات الحكومية معيار مهم يدعم الارتقاء بجودة البيانات ويعزز فعالية مصادرها، ويوفر مرجعيات موثوقة وموحّدة تسهل عمليات متابعة وتقييم الأداء، ويدعم جهود متابعة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتنفيذ المبادرات، ويساهم في ضمان تحقيق أفضل النتائج.

خطة متكاملة

عملت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تطوير خطة متكاملة، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، لتطبيق المؤشر على الجهات الاتحادية المعنية، اعتباراً من العام الجاري، باعتبارها سنة الأساس له، وتشمل الخطة مراحل رئيسة، تتضمن بناء قدرات الجهات الحكومية وفرق عملها، وتطوير الأدلة والمعايير الوطنية للعمل الإحصائي، وتنفيذ عمليات تقييم شاملة لأداء الجهات الحكومية. ويمثل إطلاق المؤشر محطة رئيسة في رحلة الهيئة لتحقيق الريادة العالمية، من خلال تطوير العمل الإحصائي الوطني، وبالتالي تطوير الإنتاج الإحصائي، ومستويات جودة البيانات للمساهمة الفاعلة في تعزيز أداء دولة الإمارات، وتحقيق مراكز متقدمة عالمياً، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.