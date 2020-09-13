الإمارات ضمن 5 وجهات شرق أوسطية تخفف قيود السفر

رشا طبيلة (أبوظبي)

خففت 115 دولة قيود السفر للسياح الدوليين، منها 5 دول في الشرق الأوسط ومن بينها دولة الإمارات، وفقاً لبيانات حديثة لمنظمة السياحة العالمية، نشرت على موقعها الإلكتروني مطلع الشهر الجاري، في وقت تُبقي 93 دولة في العالم، أي ما نسبته 43% من إجمالي الدول، حدودها مغلقة بالكامل أمام السياح الدوليين.

وأشارت البيانات ذاتها، إلى أن المناطق التي تم فيها تخفيف قيود السفر تشمل 44 وجهة في أوروبا، و27 في الأميركيتين، و26 وجهة في أفريقيا، و13 وجهة في آسيا والباسيفيك، و5 وجهات في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، قال أمين عام المنظمة زوراب بولوليكاشفيلي: «التنسيق بين قيادات الدول والتعاون بين الحكومات يشير إلى استئناف السياحة ببطء ولكن بثبات، حيث إن تخفيف قيود السفر يفتح الأبواب للاستفادة من تأثير القطاع السياحي الإيجابي على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف: «في الوقت نفسه يجب أن نكون حذرين، حيث إن الدول التي تضع قيوداً كاملة على السفر، ولا سيما تلك التي يعد القطاع السياحي فيها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيكون اقتصادها مهدداً».

وأشارت المنظمة، إلى أن الوجهات التي خففت قيود السفر لديها بنية تحتية متقدمة للقطاع الصحي ومعدلات قليلة لحالات الإصابة بفيروس «كوفيدـ 19»، حيث تشير البيانات إلى أنه بالنسبة للدول ذات الاقتصادات المتقدمة، فإن 79% منها خففت قيود السفر، أما في الدول النامية فإن 47% فقط من إجمالي تلك الدول خففت قيود السفر.

وحول الدول التي أغلقت حدودها بالكامل، فإنها تنقسم إلى 28 وجهة في منطقة آسيا والباسيفيك، و27 وجهة في أفريقيا، و21 وجهة في الأميركيتين، و9 وجهات أوروبية، إضافة إلى 8 وجهات في الشرق الأوسط.