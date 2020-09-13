إدراج سندات أبوظبي الحكومية بـ 5 مليارات دولار

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي، الصادر في 2 سبتمبر من الشهر الجاري، بقيمة 5 مليارات دولار والمكون من ثلاث فئات، وفق أحكام التسعير المقررة.

وأعلن السوق على موقعه الإلكتروني، عن أن السندات التي تم إدراجها تنقسم إلى ثلاث فئات، من ضمنها سندات بقيمة مليار دولار، تستحق عام 2023 وبفائدة نسبتها 0.75%، فيما تشمل الفئة الثانية سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحق عام 2031 بفائدة قدرها 1.7%، أما الفئة الثالثة فتتضمن سندات بقيمة 1.5 مليار دولار وتستحق عام 2070، بفائدة 2.7%.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلن في أغسطس الماضي عن إدراج سندات عالمية بقيمة 4 مليارات دولار، أصدرتها «إم دي جي إتش - جي إم تي إن بي» والمضمونة من شركة «المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، وسبق هذا الإدراج أيضاً إدراج سندات بقيمة 7 مليارات دولار، أصدرتها إمارة أبوظبي في أبريل الماضي، والتي تم إدراجها في الوقت ذاته في بورصة لندن.

وعلى صعيد تعاملات الأسهم، فقد خيمت حالة من الهدوء النسبي على تداولات الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات بداية الأسبوع أمس، لتشهد قيمة الأسهم المتداولة تراجعاً واضحاً، مسجلة 540 مليون درهم، بالتزامن مع لجوء المستثمرين لعمليات جني أرباح طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتقود المؤشر للمنطقة الحمراء.

فيما تركزت التعاملات في سوق دبي المالي على الأسهم الصغيرة، ما مكن السوق من التماسك في المنطقة الخضراء، بارتفاع طفيف، مقارنة مع مستويات الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 1307 صفقات، تم من خلالها تداول 80 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 295 مليون درهم، فيما أغلق المؤشر العام على مستوى 4510 نقاط، بانخفاض نسبته 0.2%.

وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة من الشركة خلال الجلسة 75 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى مستقر عند 37.02 درهم، دون تغيير، مقارنة مع سعر الإغلاق الرسمي المسجل له يوم الخميس الماضي.

واستحوذت التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول على 69 مليون درهم، وأغلق السهم منخفضاً بنسبة 0.35% عند سعر 11.38 درهم للسهم، تلاه التداولات على سهم الدار لعقارية بقيمة 59 مليون درهم، وأغلق السهم أيضاً منخفضا بنسبة 0.97% عند سعر الإغلاق البالغ 2.040 درهم.

وارتفع سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 1.28% عند سعر الإغلاق البالغ 5.55 درهم للسهم، بعد تنفيذ صفقات بقيمة 25 مليون درهم على سهم البنك خلال الجلسة.

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة إبرام 4556 صفقة على أسهم 34 شركة، تم من خلالها تداول 335 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 245 مليون درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة 0.17% عند مستوى 2274.4 نقطة، مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وتصدرت قائمة الأكثر تداولاً شركة «سلامة» بقيمة 35 مليون درهم، وأغلق السهم منخفضاً بنسبة 1.79% عند سعر 0.765 درهم للسهم، تلاه سهم «أرابتك» بقيمة 32 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.16% عند سعر الإغلاق البالغ 0.600 درهم للسهم، ثم التداولات على سهم «جي إف إتش» بقيمة 28 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.32% عند مستوى 0.62 درهم للسهم، بينما تراجع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1% عند سعر 0.296 درهم، بعد تداولات بقيمة 25 مليون درهم.