الإمارات الأولى خليجياً في الوجهات السياحية والعلاجية

دبي (الاتحاد)

تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالمياً، وذلك بحسب مؤشر جمعية السياحة العلاجية، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الخليج، وجاءت عمان في المرتبة الثانية، ومملكة البحرين ثالثة، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـرابعة، والكويت في المرتبة السادسة.

ويعتمد مؤشر السياحة العلاجية على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك بيئة الوجهة، وتجربة المريض، والمستويات الحالية للسياحة العلاجية وجاذبية السياحة التقليدية.

وتشير دراسات حديثة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت، خلال السنوات الماضية، تزايداً في أعداد السياحة العلاجية، والمرضى الباحثين عن علاج لمختلف أنواع الإصابات الجسدية أو الجراحية تجميلية. وشهدت نمو قطاع خدمات الرعاية الصحية في المنطقة بمعدل سنوي مركب بلغ 18.8% منذ عام 2004. ويضمن ازدهار قطاع السياحة الطبية في الدول العربية، مستقبلاً مستداماً لسوق الأجهزة الطبية التجميلية، بفضل الأعداد المتزايدة من الزوار الباحثين عن العلاجات التجميلية. وبحسب الدراسات، بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية نحو 15.5 مليار دولار أميركي في عام 2017، ومن المتوقع أن تسجل إيرادات بقيمة 28 مليار دولار بحلول نهاية 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.8% بين عامي 2018 و2024.