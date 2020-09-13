«دبي للسيليكون» تستخدم خوذة ذكية للكشف عن «كوفيد- 19»

دبي (الاتحاد)

تبنّت سلطة واحة دبي للسيليكون استخدام خوذة «كي سي أن901» الذكية والتي سيتم ارتداؤها من قبل موظفي الأمن والسلامة في واحة دبي للسيليكون، تماشياً مع التزامها بصحة وسلامة ووقاية المجتمع ومن موقعها الريادي كمركز تميز لاختبار وتطبيق التقنيات الذكية.

ويساهم تصميم الخوذة الذكية في الكشف عن الأعراض المحتملة للإصابة بكوفيد-19 والمساعدة في تسهيل حركة العاملين في الواحة مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن. وتقوم الخوذة بقياس حرارة الأفراد والحشود عن بعد في وقت سريع. كما تشتمل أهم وظائف الخوذة الذكية المستخدمة في الواحة على تسجيل درجة الحرارة دون الحاجة إلى ملامسة الأشخاص، والفحص السريع للمجموعات في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء.

وقال المهندس معمّر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «التزاماً منا بتوفير بيئة آمنة لموظفي سلطة واحة دبي للسيليكون وشركاء الأعمال في الواحة، تستمر السلطة باعتماد تقنيات جديدة تضمن سلامة مجتمع الواحة بأكمله. وبالتوازي مع التزامنا بالعمل على الابتكار في القطاع التكنولوجي، وجدنا أن استخدام تقنيات التصوير الحراري في الواحة يضمن استمرارية الأعمال بشكل فعال».