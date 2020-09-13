7 قطاعات تغذيها «إمباور» بطاقة تبريد المناطق في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نمو مستدام وتنوع إيجابي في محفظة الأصول التي تغذيها بخدمات تبريد المناطق لتشمل 7 قطاعات رئيسة في دبي. ويتصدر قطاع المباني السكني قائمة القطاعات المستفيدة من خدمات المؤسسة بنسبة 64%.

فيما بلغت حصة المباني التجارية والمكتبية 16% في حين نمت حصة قطاع الضيافة إلى 13% وزادت حصة القطاع الصحي إلى 3% وتوزعت الـنسبة 4% المتبقية على قطاعات التعليم ومراكز التسوق وغيرها بإجمالي 1180 مبنى حتى نهاية 2019.

ويأتي تنوع محفظة الأصول وقاعدة المتعاملين المستفيدين من خدمات المؤسسة ليعكس الأفضلية التي تتمتع بها أنظمة تبريد المناطق حيث باتت الخيار النموذجي لتلك القطاعات الاستراتيجية المحركة لاقتصاد المدينة بتوفيرها 50% من استهلاك الطاقة والتقليل من الأحمال الكهربائية على الشبكة الوطنية وتكلفة الحصول على الخدمة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن مهمة «إمباور» تتلخص بتوفير الدعم لجميع مشاريع دبي العملاقة وفي مقدمتها المشاريع السكنية والفندقية والصحية إذ يجري ربط وتزويد تلك القطاعات وغيرها بأنظمة تبريد تعمل بكفاءة عالية وآليات تشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف ابن شعفار : «أن ضخامة محفظة الأصول وقاعدة المتعاملين تحفزنا على تقديم المزيد من الخدمات وبجودة أعلى كما تشجعنا على مواصلة تحمل مسؤولياتنا المجتمعية فيما يتصل بتعزيز الوعي لدى كل الفئات العاملة في صناعة التطوير العقاري والمستفيدين منه لجهة التصميم الهندسي للمبنى ومزايا خدمات تبريد المناطق وطرق تركيب أنظمة التبريد وتشغيلها ليحقق أعلى وفورات الطاقة طبقا لاستخداماته».