العرب يستحوذون على 55 % من أصول الصناعة المالية الإسلامية

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية تستحوذ حالياً على نحو 55% من أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وتوقع الحميدي، خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية عن بُعد حول «إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية»، أن يكون لهذه البنوك مساهمة كبيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، عبر ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي رغبات واحتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.

ونوه إلى تزايد مساهمة البنوك الإسلامية، ضمن الأنظمة المالية للدول العربية، في السنوات الأخيرة، وباتت ذات أهمية كبيرة، فيما لا يقل عن خمس دول عربية، مؤكداً أن المصارف الإسلامية تشترك في المخاطر ذاتها التي تواجه البنوك التقليدية، بل إنها تزيد عليها في بعض المخاطر ذات العلاقة بطبيعة التمويل الإسلامي، مثل مخاطر معدل العائد والمخاطر التجارية المنقولة، وهو ما يجعل عملية إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية، للحفاظ على سلامتها المالية، من المواضيع الهامة والأساسية التي تشغل بال الجهات الرقابية والإشرافية.

وأضاف:«لا تنفك المخاطر عن العمل المصرفي، فبعض المخاطر هيكلية لا يمكن فصلها عن وظيفة البنك وهيكله، فلطالما كانت وظيفة البنوك هي منح الائتمان، فستظل أخطار الائتمان موجودة، ولطالما كان هيكل التمويل يعتمد على مصادر تمويل قصيرة الأجل واستخدامات متوسطة وطويلة الأجل، فستظل أخطار السيولة موجودة، وما سبق يعني أن التخلص الكلي من تلك المخاطر غير ممكن، لكنه في الوقت نفسه يعني أن من واجب البنوك التعرف عليها في مراحلها المختلفة، وتقديرها بأساليب علمية وموضوعية، ومن ثم اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معها».

وأضاف الحميدي أن الحفاظ على سلامة ومتانة البنوك الإسلامية يتطلب أن تنتهج هذه البنوك أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة المخاطر لديها.