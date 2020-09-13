500 مليون درهم لتطوير «سكني» للموظفين

دبي (وام)

أعلنت «دبي الجنوب للعقارات»، عن أن استثماراتها في تطوير مشروعها «سكني» المخصص لسكنى الموظفين، بلغت 500 مليون درهم، ما يجعل منه معياراً للمشاريع المميزة لفئة العمال على مستوى المنطقة، وأوضحت أن صحة السكان وسلامتهم أولوية للشركة، ما يظهر جلياً في مرافق المشروع الترفيهية المتطورة.

وقال محمد العوضي، من شركة دبي الجنوب للعقارات: «لدى ظهور جائحة» كوفيد - 19«، أدركت الكثير من الشركات أهمية الصحة والسلامة والتعامل معها بأهمية قصوى عند تأمين الإقامة للموظفين»، مشيراً إلى أن بناء مجمع لهذا الغرض، مع توفير البيئة الأفضل سيسهم في تعزيز قدرات العاملين والتزامهم وحيويتهم ورفع إنتاجيتهم، وأوضح: «هذه هي الأولويات التي تراعيها دبي الجنوب منذ اليوم الأول لبدء تطوير المشروع».