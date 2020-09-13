968 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 968 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 118 مبايعة بقيمة 336.7 مليون درهم منها 23 مبايعة لأراض بقيمة 161.16 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.