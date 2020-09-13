إدراج سندات بقيمة 5 مليارات دولار في سوق أبوظبي للأورق المالية

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من اليوم إدراج برنامج السندات العالمية متوسطة الاجل التي أصدرتها إمارة ابوظبي بقيمة 5 مليارات دولار .

وأعلن السوق على موقعه الالكتروني ان السندات التي تم إدراجها تنقسم الى ثلاث فئات ،من ضمنها سندات بقيمة مليار دولار تستحق عام 2023 وبفائدة نسبتها 0.75% فيما تشمل الفئة الثانية سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق عام 2031 بفائدة قدرها 1.7% ،أما الفئة الثالثة فتتضمن سندات بقيمة 1.5 مليار دولار وتستحق عام 2070 بفائدة 2.7 % .

وطالب السوق في تعميم أصدره لهذه الغاية جميع الإدارات المعنية تنفيذ قرار ادراج السندات بحسب اختصاص كل إدارة، كما تم توزيع التعميم على هيئة الأوراق المالية والسلع والوسطاء المعتمدين.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلن خلال أغسطس الماضي عن ادراج سندات عالمية بقيمة 4 مليارات دولار أصدرتها "إم دي جي إتش - جي إم تي إن بي" والمضمونة من شركة "المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ" التابعة لشركة مبادلة للاستثمار ،وقد سبق هذا الإدراج أيضا ادراج سندات بقيمة 7 مليارات دولار أصدرتها إمارة ابوظبي في شهر ابريل الماضي والتي تم ادراجها في الوقت ذاته في بورصة لندن.



