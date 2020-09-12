«اقتصادية دبي»: إغلاق مقهى ومخالفة 7 منشآت تجارية

دبي (الاتحاد)

أفادت اقتصادية دبي، أنه استجابةً لتعاون الجمهور في الإبلاغ عن تجاوزات المحال والمنشآت التجارية، والمتمثلة بعدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، فقد تم إغلاق مقهى في منطقة الكرامة، بالتعاون مع كل من بلدية دبي وسياحة دبي، وذلك لعدم التزامه بإجراءات التباعد الجسدي، في حين تمت مخالفة 7 محال تجارية، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل الموظفين.

وأشارت اقتصادية دبي، إلى أن جولات الرقابة والتفتيش الميداني، التي نظمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أمس الجمعة، أظهرت استيفاء 274 محلاً ومنشأة تجارية للتدابير الاحترازية المتبعة في إمارة دبي، مشيرة إلى أن جهود القطاع متواصلة لضمان التزام جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المحال التجارية وجمهور المستهلكين، إلى جانب تعزيز الوعي حول أهمية دورهم في الحفاظ على صحة المجتمع، واستمرارية الأعمال على حد سواء.

وأشادت اقتصادية دبي، بتعاون الجمهور مع الفرق والجهات المختصة في الدائرة، والمبادرة في الإبلاغ عن الظواهر السلبية المتعلقة بعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، الأمر الذي قاد إلى الوصول إلى المقهى المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مؤكدة على عدم التهاون مع أي تجاوزات، من شأنها أن تشكل خطراً على المجتمع.