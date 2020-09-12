«إكسبو الشارقة» يؤجل معرض الساعات والمجوهرات

الشارقة (وام)

أعلن مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عن تغيير موعد انعقاد الدورتين الـ 48 والـ49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات إلى شهر أبريل 2021، والذي كان من المقرر إطلاقهما في نهاية سبتمبر الجاري، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على سلامة العارضين وزوار المعرض والعاملين فيه، نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بالأزمة الصحية.

وأكد مركز «إكسبو الشارقة»، أنه حرص خلال الفترة الماضية على التواصل الدائم مع الدول المشاركة بالمعرض، ومراقبة أحدث التطورات الصحية التي تشهدها تلك الدول، مشيراً إلى أن قرار التأجيل جاء نزولا على رغبتهم بعد التنسيق مع كافة الجهات، ومراعاة للظروف الصحية التي تمر بها دول العالم.