الاتحاد للطيران تستأنف رحلات الرباط والدار البيضاء

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على استئناف رحلات الركاب من أبوظبي، إلى كل من الرباط والدار البيضاء في المملكة المغربية.

وقال بيان صادر أمس: «ابتداءً من 18 سبتمبر الجاري، ستشغل الاتحاد للطيران رحلات عودة من أبوظبي إلى الدار البيضاء، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، سيتبع هذه الخدمة تشغيل رحلات مباشرة بين العاصمتين، أبوظبي والرباط، في 28 أكتوبر 2020». ويمكن للضيوف الراغبين بالحجز، زيارة موقع www.etihad.com/‏ للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين المطبقة، كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية، أو بالاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران، أو عبر وكلاء السفر.

ومع إضافة وجهتي الرباط والدار البيضاء، سيزيد عدد الوجهات التي تشغلها الناقلة إلى 58 وجهة حول العالم.