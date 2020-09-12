«ديوا» تدعو الجامعات للمشاركة بـ«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الجامعات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين، من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ومعرض دبي للطاقة الشمسية، واللذين تنظمهما الهيئة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2020.

ويمكن للفرق الجامعية عرض ابتكاراتها واختراعاتها في «قاعة الابتكار»، ضمن المعرض ثلاثي الأبعاد، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يوفر تجربة جديدة للعارضين والمشاركين والزوّار من مختلف أنحاء العالم، ويتيح للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة من خلال منصات ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن إمكانية عقد اللقاءات والمشاركة في الندوات وورش العمل، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال.