62.4 مليار درهم حجم «الاتصالات والتكنولوجيا» في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات نموه على الرغم من التحديات العالمية الراهنة ليصل إلى 62.4 مليار درهم «17 مليار دولار» بنهاية العام 2020، بحسب مؤسسة البيانات الدولية «IDC» التي أكدت تحول الإمارات إلى قوة إقليمية تكنولوجية من خلال تركيزها على الابتكار، والشركات الناشئة، والاقتصاد الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الفضاء.

وقال جيوتي لالشانداني، نائب رئيس المجموعة، والمدير العام الإقليمي للمؤسسة لـ «الاتحاد» إن معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات على مدار العشر سنوات الماضية بلغ 6.6%، حيث لم يتجاوز حجم القطاع 12 مليار دولار في العام 2010.

قطاعات رائدة

وأوضح لالشانداني، أن الإنفاق المتوقع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتوزع على الأجهزة، والبنية التكنولوجية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات الاتصالات.

وقال إن نمو الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات يأتي بدعم من السحابة، وتحليل البيانات الكبيرة، فضلاً عن زيادة الاهتمام بمسرعات الابتكار مثل التقنيات المعرفية والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

وتستحوذ الإمارات على نحو 20% من إنفاق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على أنظمة الذكاء الاصطناعي «AI»، ويحافظ إنفاق الدولة على أنظمة الذكاء الاصطناعي على مسار نموه القوي خلال السنوات المقبلة، حيث تواصل الشركات الاستثمار في المشاريع التي تستخدم إمكانيات برامج ومنصات الذكاء الاصطناعي.

وتوقع أن يتلقى القطاع دفعة إيجابية قوية مع استضافة إكسبو العام المقبل في وقت تتزايد فيه أهمية التقنيات الناشئة التي توظفها مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الجهات الحكومية، والشركات شبه الحكومية، والبنوك لزيادة الكفاءة الإدارية وإدارة التكاليف وخدمة المتعاملين.

تحول رقمي ووفق «IDC» تبنت ثلث الشركات العاملة في الإمارات أنظمة العمل عن بُعد، خلال فترة سريان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، وزادت شحنات الأجهزة المرتبطة بهذه الأنظمة بنسبة تصل إلى 36% خلال الربع الأول من العام 2020.

وشكلت البنية الرقمية والتكنولوجية الممكّن الرئيس لاستمرارية العمل والتعلم عن بُعد، مستفيدة من ريادة الدولة في مجال الابتكار وقطاع الاتصالات.

تحسن مستمر

وقال لالشانداني، إن ترتيب الإمارات تحسن بشكل مطرد في مؤشر الابتكار العالمي على مدار الخمس سنوات الأخيرة من العقد الماضي، كما تتميز الدولة بتطور البنية التكنولوجية، والشبكات وانتشار الخدمات. ولفت إلى أن الإمارات شهدت واحدة من أكبر الصفقات عبر عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» على «سوق دوت كوم»، في صفقة قدرت بنحو 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار). وشدد على أن الإمارات تؤكد أن اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد «كوفيد-19» سيتم بناؤه على التكنولوجيا العالية، حيث تخطط الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، من 4.3% في عام 2019.