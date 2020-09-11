«اقتصادية دبي» تغلق مطعماًً مزدحماًً

دبي (الاتحاد)

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية، وذلك لضمان التزام الشركات والتجار ومختلف جمهور المستهلكين والمتعاملين، بمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة والبروتوكولات المعلنة في الإمارة، بهدف الحد من تفشي جائحة كورونا كوفيد-19 المستجد، والتي تشتمل على إجراءات التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر.

وأغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أمس الأول، مطعماً في منطقة السطوة، بسبب قيامه بتوزيع وجبات مجانية ما تسبب في الازدحام، وتجمهر المارة أمامه دون مراعاة لإجراءات التباعد الجسدي.

وخالفت «اقتصادية دبي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، صالة كمال أجسام، أيضاً لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وخصوصاً عند الاستقبال، إلى جانب عدم التزام الموظفين بلبس الكمامات.

وتشمل الجولات التفتيشية التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بشكل يومي، كافة أنحاء الإمارة، بما فيها الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية. وقد بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس الخميس 578 محلاً. وتهدف الجولات التفتيشية إلى نشر التوعية أولاً حول ضرورة التزام مختلف فئات المجتمع، والمتمثلة بالقطاع الحكومي، ومجتمع الأعمال، وجمهور المستهلكين والمتعاملين، بمبدأ «الجميع مسؤول».