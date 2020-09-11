‬«طيران ‬الإمارات» تستأنف تشغيل رحلاتها إلى ‬الدار ‬البيضاء ‬

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى الدار البيضاء، اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري، ما يوسع شبكة خطوطها في أفريقيا لتغطي 14 وجهة، بينما تمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها في القارة وعبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات بين دبي والدار البيضاء، بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأحد والأربعاء والجمعة.

وتغادر الرحلة «إي كيه 751» مطار دبي الدولي الساعة 7:25 صباحاً، وتصل الدار البيضاء الساعة 12:45 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «إ كيه 752» من مطار الملك محمد الخامس الساعة 2:45 بعد الظهر لتصل إلى دبي الساعة 1:15 من صباح اليوم التالي.