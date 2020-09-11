«كهرباء دبي» تعزز وعي الطلبة حول الترشيد

دبي (الاتحاد)

قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة ورش عمل ومحاضرات توعية عبر الإنترنت لرفع مستوى وعي الطلاب المشاركين في المعسكر الصيفي الإثرائي الافتراضي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في دبي، حول الاستخدام الرشيد للموارد وحثهم على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، إضافة إلى تعزيز حصيلتهم المعرفية حول أحدث التقنيات.

ونظمت الهيئة البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية على مدار أربعة أسابيع بمشاركة ما يقارب 1300 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

وسلط فريق التوعية والترشيد في الهيئة الضوء على ممارسات الترشيد والحد من الهدر والإسراف، ونظم مجموعة من المسابقات التحفيزية للاحتفاء بأفضل الممارسات العملية المطبقة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على استثمار موسم الإجازات لرفع وعي الطلبة والشباب حول أهمية حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.. ونولي أهمية بالغة للنشء الجديد لأنهم قادة المستقبل وحجر الأساس لمسيرة التنمية المستدامة الشاملة.