وزراء مالية «منطقة اليورو» يتعهدون بدعم الاقتصاد

برلين (رويترز)

قال باشال دونوهو رئيس مجموعة اليورو عقب اجتماع للمجموعة في برلين إن وزراء مالية منطقة اليورو تعهدوا باستمرار الدعم المالي أمس الجمعة بهدف إعادة تنشيط اقتصاداتهم بعد أزمة كوفيد-19.

وفي أول اجتماع شخصي لهم منذ فبراير، أجرى وزراء المالية من 19 دولة تستخدم اليورو محادثات غير رسمية بشأن الاستجابة المالية للجائحة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي منذ مارس.

وقال دونوهو الذي يتولى وزارة المالية في أيرلندا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع «لن يكون هناك توقف مفاجئ، ولا سياسة حافة الهاوية، والسياسة العامة للميزانية ستواصل دعم الاقتصاد».

وبينما لم يتعهد الوزراء بأي إضافة للمبالغ الضخمة التي جرى التعهد بها بالفعل لإبقاء الاقتصاد في حالة نشاط، فإنهم أوضحوا أنه لن يكون هناك تشديد نقدي في أي وقت قريب، وأنهم سيواصلون ضخ الأموال بقوة طالما اقتضت الحاجة.

وأعلنت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل عن تدابير دعم متنوعة بقيمة تربو على 3.7 تريليون يورو لاقتصاداتها منذ بدأت الجائحة، وأضاف التكتل 1.3 تريليون يورو إضافية يمكن استخدامها بمرور الوقت.