«تيسـلا» تعتزم بدء شحن سيارات إلى أوروبا وآسيا

بكين (د ب أ)

تعتزم شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية شحن سيارات صنعت في مصنعها «شنغهاي جيجافاكتوري» إلى أسواق أخرى في آسيا وأوروبا، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء امس الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة. ومن المرجح تسليم كميات ضخمة من سيارات «تيسلا» من موديل ثري، المصنوعة في الصين، خارج البلاد في الربع الرابع من العام، طبقا للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن التفاصيل خاصة.

وتشمل الأسواق المستهدفة سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى أوروبا، حيث يتعين أن ينتظر العملاء حاليا بدء تسليم سيارات «تيسلا» من شحنات أميركية في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2021، وفقاً للمصادر. وتعزز أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم الإنتاج.

كانت شركة «جنرال موتورز» للسيارات قد ذكرت هذا الأسبوع أنها سوف تستحوذ على حصة أسهم قيمتها مليارا دولار في شركة «نيكولا كورب» للشاحنات الكهربائية.

ورفض ممثل عن شركة «تيسلا» في الصين التعليق.