«مان» الألمانية تعتزم شطب 9500 وظيفة

ميونيخ (د ب أ)

تعتزم شركة «مان» الألمانية لصناعة الشاحنات إعادة هيكلة نفسها، وتنوي من أجل ذلك شطب 9500 وظيفة لديها في ألمانيا والنمسا.

وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة لتحسين نتائج الشركة بمقدار نحو 1.8 مليار يورو بحلول عام.2023 ومن المقرر أن تشطب الشركة وظائف في القطاعات كافة.

ويعتزم المديرون نقل الإنتاج والتطوير إلى أماكن أخرى، ومن المحتمل إغلاق موقع الإنتاج في مدينة شتير النمساوية وموقعي التشغيل في مدينتي بلاون وفيتليش الألمانيتين تماما.

وكان إجراء خفض كبير في الوظائف مطروحا للنقاش في الشركة منذ فترة طويلة، بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف بالنسبة للمجموعة حتى قبل أزمة كورونا.

ودار الحديث في وسائل الإعلام مؤخرا حول شطب 6 آلاف وظيفة. ودار نزاع عنيف بين عضو مجلس إدارة فرع المركبات التجارية السابق لشركة فولكس فاجن ورئيس شركة تراتون، أندرياس رينشلر من جهة، والموظفين من جهة أخرى حول هذا الإجراء. واضطر رينشلر إلى ترك مناصبه في فولكس فاجن في بداية يوليو الماضي، وحصلت شركتا تراتون ومان على رئيسين جديدين. وبالنسبة لإعادة الهيكلة، تقدر شركة مان التكاليف في نطاق نصف مليار يورو.

ومن المقرر الآن بدء المفاوضات مع ممثلي الموظفين في أقرب وقت ممكن.