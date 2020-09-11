روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى الإمارات بعد أشهر من التوقف

أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية «أيروفلوت» استئناف رحلاتها إلى دبي، اليوم الخميس، وذلك بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة «تاس» للأنباء، أنه «سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعيا بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت، حيث سيتوجب على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديدا قبل 96 ساعة من موعد الوصول إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، كما سيتعين أيضا إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول».

كانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات «التشارتر»، اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يونيو حتى أوائل أغسطس الماضي.